12 та 13 лютого стартувала серія плей-офф обласного хокейного чемпіонату. В одній четвертій фіналу грали вісім команд з Сум, Шостки, Дружби, Ромен, Білопілля, Конотопу та Коровинців.

У першому матчі 1/4-тої фіналу на майданчику стадіону Авангард зустрілись "Сумські Бобри" та хокейний клуб "Шостка". Сумчани відкрили рахунок у першому періоді – відзначився 22-гий номер сумчан Віталій Харченко. У другому періоді шосткинці зрівняли рахунок та вийшли уперед. Ще дві шайби хокеїсти "Шостки" забили у третьому періоді. У підсумку перемогу у першому чвертьфінальному матчі з рахунком 4:1 святкував хокейний клуб "Шостка", який і виборов першу путівку у півфінал чемпіонату області. Дві шайби у цьому матчі – переможну і останню – у ворота "Сумських бобрів" закинув Валентин Козіло.

"Програвали 1:0. Це засмутило нас трохи. Але потім зібралися. Плюс погодні умови – сніг. У нас команда молода, швидкісні більше. Але зі снігом трохи пригальмовували. Але нічого. Перемагає дружба", – розповів гравець ХК "Шостка" Валентин Козіло.

Задоволений після гри був і автор шайби "бобрів" у чвертьфінальному матчі Віталій Харченко: "Граємо для задоволення. У першу чергу хокей – це задоволення, це наше хобі. Мені сподобалася сьогоднішня гра".

У другому суботньому матчі зустрілись переможці груп "Південь" та "Північ". Хокейний клуб "Ромни" та хокейний клуб "Дружба" розіграли другу путівку у півфінал турніру.

У першому періоді хокеїсти "Дружби" закинули у ворота "Ромен" три шайби. У другому рахунок був вже 5:1 на користь команди з півночі. А матч у підсумку завершився з рахунком 7:3 на користь "Дружби".

13 лютого відбулися ще дві чвертьфінальні гри – білопільський "Лідер" грав з хокейним клубом "Конотоп", а "Суми" – з "Коровинцями". Конотопчани у овер-таймі перемогли команду з Білопілля (4:3), а "Суми" здолали "Коровиці" (6:1). Боротьбу за медалі у цю суботу продовжать хокейні клуби "Шостка", "Дружба", "Конотоп" та "Суми". Матч за третє місце та фінал відбудеться у неділю.

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