В Україні майже вдвічі зросла кількість шлюбних договорів

За 2021 рік в Україні зареєстровано 4099 шлюбних договорів – це на 46% більше, нiж у попередньому році. Такий документ може врегулювати майнові та сімейні відносини, не спираючись на загальні закони, повідомляє Опендатабот.

Відсоток пар, що укладають такі договори, поступово зростає. Якщо два роки тому шлюбний контракт підписувала приблизно одна пара з сотнi, то тепер — вже двi.

В нашій країні інститут шлюбного контракту з’явився в 1992 році. Найважливішою особливістю шлюбного договору є те, що ним майнові права й обов’язки подружжя може бути визначено інакше, ніж це передбачено загальними правилами сімейного законодавства.

За договором одним з обов’язків, наприклад, дружини може бути ощадливе ставлення до сімейного бюджету, здійснення обліку проведених витрат на певну суму та інформування чоловіка про ці витрати.

Загалом минулого року було зареєстровано 214 тисячі шлюбів. Це на 27% більше, ніж у 2020-му, коли спостерігалася найменша кількість одружень за всю історію незалежності. Однак це все ще на 10% менше, ніж показник доковідного 2019-го.

Лідером за чисельністю реєстрацій є Київ — 25 301 шлюбів за минулий рік. Друге місце посідає Дніпропетровська область — 18 577 шлюбів. На третьому — Одеська — 15 910 одружень.

Наразі українці реєструють шлюби рідше, ніж їхні батьки. Порівняно з 1991 роком, коли було зафіксовано 493 тисячі одружень, кількість реєстрацій скоротилася більш ніж удвічі.

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Що відомо

Протягом 2021 року в Україні зросла кількість актових записів цивільного стану — тобто реєстрації одружень, розлучень і зміни імен — проти 2020-го.

У лютому 2021 року Міністерство юстиції розповіло про найпоширеніші в Україні імена по батькові. Серед них виявилися Миколайович/Миколаївна, Володимирович/Володимирівна та Олександрович/Олександрівна.

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