З п’ятьма медалями повернулися рівненські стрільці з чемпіонату України

Дві золоті, дві срібні та одну бронзову медаль завоювали рівненські пістолетники у Львові на Зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби. Про це 14 лютого повідомив Суспільному старший тренер збірної Рівненської області з кульової стрільби Сергій Бондар. Найуспішніше з рівнян виступив Олег Омельчук.

Відкритий зимовий чемпіонат України триває з 8 по 14 лютого у Львові. У перший день змагань Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів здобув "золото" як в особистому заліку, так і в командному разом з Андрієм Соколом та Олександром Бурилом.

У другий змагальний день Омельчук та Оксана Ковальчук завоювали "срібло" у міксі на цій же дистанції. Після цього Оксана Ковальчук стала срібною призеркою на 10 метрів в особистому заліку, а також бронзовою призеркою у командному заліку у стрільбі на 25 метрів разом з Юлею Бороденко та Дарією Логвись.

"Шість спортсменів завоювали п’ять медалей – як на мене, це хороший результат", – розповів Суспільному старший тренер збірної Рівненської області з кульової стрільби Сергій Бондар.

Попереду на Олега Омельчука та Оксану Ковальчук, за словами Сергія Бондаря, очікують міжнародні старти. 25 лютого вони братимуть участь в етапі Кубка світу у Каїрі, а 17 березня – у чемпіонаті Європи у Норвегії.

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