Вихованка Палацу дітей та юнацтва Софія Ващенко створила однохвилинний фільм в техніці стоп-моушн із нагоди Дня святого Валентина. Таким чином висловила власне ставлення до свята.

Як повідомляє Сумська міська рада, Софія відвідує майстерню аудіо-візуального мистецтва "Дві черешні" в Палаці дітей та юнацтва.

У своєму фільмі Софія звернула увагу на проблемі екології та збереженні довкілля. "Щорічно в День закоханих засміченість планети зростає в десятки разів", — йдеться в фільмі. Софія створювала свою стоп-моушн "валентинку" в період дистанційного навчання. Дівчина виступила в ролі сценариста, художника, режисера та оператора.

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