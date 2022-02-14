Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги, виділених на модернізацію одного з комунальних підприємств Хмельницького.

Про це Суспільному розповіла речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

За її інформацією, у 2018 році за гроші, виділенні на розвиток міста у межах міжнародної технічної допомоги намагалися модернізувати комунальне підприємство.

"Згодом провели тендер на виконання будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення каналізаційної насосної станції і уклали договір з переможцем на загальну суму 7 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів, підрядник вніс неправдиві дані до звітної документації. Проте, директор комунального підприємства, відповідальний за контроль виконання договірних зобов’язань підрядника, погодив йому таку фінансову звітність", - каже Людмила Рябчук.

Додає, ініційована СБУ експертиза засвідчила, що вартість придбаного устаткування для комунального підприємства була завищена більш ніж на 2,6 мільйона гривень.

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Наразі екскерівнику міського комунального підприємства оголошено про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Також правоохоронці встановлюють усіх причетних до протиправної схеми осіб.

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