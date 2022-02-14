Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги, виділених на модернізацію одного з комунальних підприємств Хмельницького.
Про це Суспільному розповіла речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.
За її інформацією, у 2018 році за гроші, виділенні на розвиток міста у межах міжнародної технічної допомоги намагалися модернізувати комунальне підприємство.
"Згодом провели тендер на виконання будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення каналізаційної насосної станції і уклали договір з переможцем на загальну суму 7 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів, підрядник вніс неправдиві дані до звітної документації. Проте, директор комунального підприємства, відповідальний за контроль виконання договірних зобов’язань підрядника, погодив йому таку фінансову звітність", - каже Людмила Рябчук.
Додає, ініційована СБУ експертиза засвідчила, що вартість придбаного устаткування для комунального підприємства була завищена більш ніж на 2,6 мільйона гривень.
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Наразі екскерівнику міського комунального підприємства оголошено про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Також правоохоронці встановлюють усіх причетних до протиправної схеми осіб.
Що відомо
- Хмельницький міський голова звільнив директора водоканалу, якого підозрюють у службовій недбалості.
- За версією слідства, у липні 2019 року директор МКП "Хмельницькводоканал» та очільниця ТОВ "Науково-виробнича фірма "Екологія України" уклали договір підряду про виконання будівельно-монтажних робіт по проспекту Миру, 36/2А у місті Хмельницький. Вартість робіт визначена із врахуванням вартості матеріалів, які використовує підрядник для їх виконання. Фінансування здійснюється коштом місцевого бюджету.
- На виконання умов договору Підрядник – ТОВ придбав обладнання для знезараження питної води вартістю 2 799 490 гривень.
- Проте директорка ТОВ надала керівнику водоканалу документи, в яких було вказано завищену вартість цього обладнання. При цьому запевнила, що відпускна ціна устаткування відповідає проектно-кошторисній документації. Однак пояснила, що накладні, платіжні доручення надасть пізніше, оскільки перерахованого авансу не вистачило для придбання всього обладнання, тому постачальник не може виписати їм видаткові документи.
- Директор МКП "Хмельницькводоканал", не бувши обізнаним про внесення недостовірних відомостей до документів, підписав їх та посвідчив печаткою підприємства й разом із платіжними дорученнями. Своїми діями посадовець допустив завдання майнової шкоди територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради на суму 3 736 597 гривень.
- 19 липня 2021 року директору Водоканалу повідомлено про підозру у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
- 20 липня 2021 року – слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду виніс увалу про відсторонення його від займаної посади по 17 вересня 2021 року, частково задовольнивши клопотання слідчого.