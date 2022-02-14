Волинянка стала бронзовою призеркою з легкої атлетики на змаганнях серед юніорів

Волинянка Юлія Петрик стала бронзовою призеркою на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів, — повідомляють в управлінні молоді та спорту облдержадміністрації.

Змагання відбулися 12 лютого в місті Белград, у Сербії.

Спортсменка Юлія Петрик стала бронзовою призеркою на біговій дистанції 1 500 метрів з результатом 4:28.55.

Також дівчина виконала норматив на чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів, який відбудеться цього року у серпні, в Колумбії.

Юлія Петрик вихованка Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Що відомо

На чемпіонаті України з кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків та чемпіонаті України з кросу серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, що відбувся у листопаді 2021 року, Юлія Петрик здобула срібну нагороду.

У липні минулого року на чемпіонаті України з легкої атлетики Юлія Петрик стала дворазовою чемпіонкою та виборола дві золоті нагороди.

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