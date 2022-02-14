В Україні 14 лютого очікується малохмарна та суха погода. Удень можна очікувати на +3..+7°C тепла, однак на Півночі та Сході місцями спостерігаються ожеледиці.

Про це Укргідрометцентр.

"Малохмарно та без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла", – ідеться у повідомленні синоптиків.

На заході й півночі та в центрі України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +3 до +7°C – вночі ж до 5 градусів морозу.

На сході тим часом денна температура перебуватиме в межах +2..+5°C – у всьому регіоні буде малохмарно, вітер дутиме помірний, переважно з Південного заходу.

На півдні буде тепліше — в середньому від +6 до +8°C удень, однак вночі очікуються морози до 4 градусів. У Криму, за прогнозом, увесь день буде ясно, тоді як на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині — хмарно з проясненням.

У Києві вдень синоптики прогнозують +2..+7°C, а вночі — -2..-4°C, без опадів і з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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