Рукоборець з Рівненщини переміг на турнірі в Туреччині

Рукоборець з Рівненщини Олег Жох на Міжнародному турнірі в Туреччині здолав суперника з Грузії. Про це спортсмен повідомив Суспільному 13 лютого. І додав, що цей турнір збирає найсильніших армреслерів Сходу і Заходу.

29-річний Олег Жох з Рівненщини 12 лютого у Туреччині отримав перемогу над Оніані Беткілі. Суспільному він розповів, що поєдинок з грузинським армреслером був непростим, зізнався Олег Жох.

"Дуже нелегкий суперник. Я з ним у 2017-му році перетнувся "за кулісами" – і тоді він мене поборов. І до нинішнього поєдинку я налаштував себе так, щоб перемогти. Звісно, багато задля цього попрацював. Цей поєдинок був для мене важливий, я відчув, що набираю форму, але вона ще не така, як була три роки тому. І ще не один рік потрібен на повне її відновлення.

Нині Олег Жох готується до чемпіонату України, який відбудеться в березні.

Що відомо

14 листопада 2018 року на трасі Київ-Чоп на Рівненщині, зіткнулися вантажівка та легковик. В легковику їхали Олег Жох, його батько Сергій, а також спортсмен з Кременця Тернопільської області Андрій Пушкар. Останні двоє загинули. Після зіткнення Олега Жоха доправили спочатку у реанімаційне відділення Радивилівської лікарні, а згодом до нейрохірургії міської лікарні Рівного. Олег Жох – восьмиразовий чемпіон світу та переможець багатьох міжнародних турнірів з армспорту. Саме на один з таких турнірів до Польщі спортсмени їхали, коли потрапили у ДТП.

"Повернутися і боротися знову": Олег Жох вперше поспілкувався з рівненськими журналістами після аварії.

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