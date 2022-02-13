"Кохання поза часом": як на Рівненщині одружуватимуться у День всіх закоханих

Рівненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану долучиться до Всеукраїнської акції Міністерства юстиції "Кохання поза часом – 2022". Про це повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління у Рівненській області Оксана Сальчук. 14 лютого усі охочі з 8:00 до 20:00 зможуть подати заяву для реєстрації шлюбу або одружитися, якщо церемонія призначена на цей день.

Акцію "Кохання поза часом – 2022" у Рівному організують спільно з Рівненським академічним обласним театром ляльок, зазначила Оксана Сальчук. Дійство за участю акторів розпочнеться о 10:30 біля театру ляльок. Далі святкова хода до Рівненського відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), де подружжя акторів урочисто відзначить свій ювілей реєстрації шлюбу.

"Урочисті церемонії одруження проходитимуть у новій, відремонтованій білій залі відділу. Цього дня на усіх молодят чекатимуть приємні сюрпризи й несподіванки", –анонсувала заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Рівненській області Оксана Сальчук.

Також вона нагадала, якщо закохані не встигли подати заяву на 14 лютого через відділи ДРАЦСу, то можна це зробити в межах пілотного проєкту "Шлюб за добу" та одружитися у скорочені терміни. Цей проєкт діє у Рівному Сарнах та Дубні.

Що відомо

Всеукраїнську акцію "Кохання поза часом" Міністерство юстиції України організовує п’ятий рік поспіль. Загалом по області цього дня планує одружитися 12 пар молодят, з них безпосередньо у Рівному зареєструє шлюб 9 пар. Торік у День святого Валентина у відділах ДРАЦС області офіційно зареєстрували 39 шлюбів.

Учасниками акція "Кохання поза часом – 2022" будуть 42 відділи ДРАЦС у всіх областях України. Їх перелік можна переглянути на сайті Міністерства юстиції.

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