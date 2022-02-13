На Запоріжжі побилися дві неповнолітні дівчини. Одна з них дістала травми

13 лютого у м. Бердянськ Запорізької області у дворі гуртожитку по проспекту Західному сталася бійка між двома дівчатами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Очевидці бійки викликали правоохоронців близько 06:00. На місці події поліцейські встановили, що конфлікт стався між підлітками 2005 та 2008 років народження. В результаті 13-річна потерпіла дістала травми обличчя та голови.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.