Стосовно батьків Євгенії Корніченко, однієї з трьох дівчат, яких побили 22 листопада минулого року, відкрили кримінальне провадження щодо злісного невиконання батьківських обов'язків.

Про це Суспільному повідомила адвокатка родини Корніченків Оксана Швець-Хомутова.

За її словами, справу зареєстрували на основі коментаря під відео із побиттям дівчат в одній з соцмереж, де, ніби то, йшлося про те, що у Євгенії, ще до інциденту із побиттям, було пошкоджене око, у зв'язку недбалим ставленням батьків щодо догляду за дитиною.

При цьому, в поліції адвокатці сказали, що нині коментар, на основі якого відкрили провадження, видалено, як і обліковий запис, що його опублікував:

"Мені не показали, як цей коментар виглядав, але вони сказали, що акаунт видалений на сьогодні. Коментар цей був зафіксований випадково. Я кажу: хто звернувся до відділу поліції, з приводу того, що цей інцидент взагалі відбувся? Вони кажуть, що ніхто не звертався, але це було розпорядження Обласної прокуратури. Таким чином вони зареєстрували справу тільки на підставі коментаря, видаленого з акаунту, що не існує", — каже Оксана Швець-Хомутова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Допис Оксани Швець-Хомутової в мережі Instagram

"Вчора ми ознайомлювалися з матеріалами справи з приводу побиття, я спитала, що з цією справою про притягнення батьків до відповідальності, і слідча відповіла, що "лежить мертвим грузом". Я кажу: ну добре, чому ви тоді не закриваєте? Вона каже — поки що так".

За словами адвокатки, наступного тижня вона планує ознайомитися з матеріалами справи:

"Дані не підтверджуються нічим, ні показами батьків, ні показами свідків, поясненнями чи фактами. Жодної підстави, яка б відображалася в доказах немає", — додає вона.

За коментарем щодо того, які є підстави для відкриття справи, Суспільне звернулося до пресслужб Запорізької обласної прокуратури та ГУ Нацполіції області. В обох відомствах коментарі пообіцяли надати у понеділок, 14 лютого.

Раніше адвокатка повідомила Суспільному, що Євгенія з дитинства має інвалідність — у неї немає одного очного яблука і стоїть протез.

Що відомо

6 грудня 2021 року в місцевих Telegram-пабліках з'явилося відео побиття школярок у Шевченківському районі Запоріжжя, на якому чотири дівчини б'ють трьох та вимагають переказати гроші на банківську картку. Виявилося, що інцидент на відео стосується події, інформацію про яку було занесено до ЄРДР. Згодом поліція встановила особи чотирьох неповнолітніх, яких підозрюють в побитті школярок та вимаганні в них грошей.

7 грудня 2021 року запорізькі слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом неповнолітнім дівчатам у справі побиття школярок. 8 грудня суд ухвалив рішення взяти під варту Ксенію Тімченко. Ще трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

14-тирічну Євгенію Корніченко, одну із трьох побитих 22 листопада на території 12 школи, прооперували в одній із запорізьких лікарень. Їй провели операцію на носі.

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