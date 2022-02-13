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У Запоріжжі завершила роботу зимова школа "Креативно про цілі сталого розвитку"
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У Запоріжжі завершила роботу зимова школа "Креативно про цілі сталого розвитку"

Денис Астаф'єв
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У Запоріжжі завершила роботу зимова школа "Креативно про цілі сталого розвитку" Фото: Суспільне Запоріжжя

18 школярів та студентів Запоріжжя 12 лютого представили своє бачення вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем України у вигляді артоб'єктів — інсталяцій та колажів.

Захід завершив програму “Зимової школи “Креативно про цілі сталого розвитку”, реалізованої за підтримки Британської ради в рамках проєкту “Активні громадяни”, розповіла Суспільному Запоріжжя лідерка проєкту Наталя Венгерська.

Учасники зустрілися в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Кожен з них розмалював куб, на гранях якого символічно зображені проблеми сучасності, як їх бачить автор інсталяції.

"Я зобразила на чотирьох гранях, що буде, якщо ми не подолаємо нерівність. І соціальна нерівність, і економічна нерівність. На першій грані я зобразила соціальну нерівність. У когось грошей більше — він на одному боці, у когось менше, але все ж таки є люди, у яких немає грошей взагалі", пояснила свою роботу учениця Запорізького економічного ліцею Дар'я Гуня.

цілі сталого розвиткуФото: Суспільне Запоріжжя

Дар'я Гуня

"Є проблема з екологією. Тому що, якщо люди не будуть займатися екологією, це не буде добробутом для самої людини. Ну, а це — означає, що все у світі дуже гарне, що треба дбати про ту красу, яка є", сказав учень Економічно-правничого коледжу ЗНУ Євген Бережний.

цілі сталого розвиткуФото: Суспільне Запоріжжя

Євген Бережний

"Думаю, ні для кого не секрет, що Україна славиться своїми чорноземами, своїми землями, і я вважаю, що в України величезний потенціал. Але через, розумієте, недосконалість технологій, через “не інноваційність” України, дуже складно зорієнтуватися і пристосуватися до національних і іноземних ринків. Тому от одна з картинок, я вважаю, що треба більше зробити інновацій у господарстві, в аграрному розвитку", розказала студентка І курсу ЗНУ Наталія Проноза.

цілі сталого розвиткуФото: Суспільне Запоріжжя

Наталія Проноза

"І всі 18, хто ходив три тижні кожен день по дві пари, тобто кожен день. Ми дуже раді, що дітям дійсно сподобалося і проєкт має результат. Кожен показував, яким чином можна зберегти нашу планету, досягши цих цілей сталого розвитку", підсумувала Наталія Венгерська, лідерка проєкту "Зимова школи “Креативно про цілі сталого розвитку”.

цілі сталого розвиткуФото: Суспільне Запоріжжя

Наталія Венгерська

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