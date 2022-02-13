У Запоріжжі завершила роботу зимова школа "Креативно про цілі сталого розвитку"

18 школярів та студентів Запоріжжя 12 лютого представили своє бачення вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем України у вигляді артоб'єктів — інсталяцій та колажів.

Захід завершив програму “Зимової школи “Креативно про цілі сталого розвитку”, реалізованої за підтримки Британської ради в рамках проєкту “Активні громадяни”, розповіла Суспільному Запоріжжя лідерка проєкту Наталя Венгерська.

Учасники зустрілися в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Кожен з них розмалював куб, на гранях якого символічно зображені проблеми сучасності, як їх бачить автор інсталяції.

"Я зобразила на чотирьох гранях, що буде, якщо ми не подолаємо нерівність. І соціальна нерівність, і економічна нерівність. На першій грані я зобразила соціальну нерівність. У когось грошей більше — він на одному боці, у когось менше, але все ж таки є люди, у яких немає грошей взагалі", — пояснила свою роботу учениця Запорізького економічного ліцею Дар'я Гуня.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дар'я Гуня

"Є проблема з екологією. Тому що, якщо люди не будуть займатися екологією, це не буде добробутом для самої людини. Ну, а це — означає, що все у світі дуже гарне, що треба дбати про ту красу, яка є", — сказав учень Економічно-правничого коледжу ЗНУ Євген Бережний.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євген Бережний

"Думаю, ні для кого не секрет, що Україна славиться своїми чорноземами, своїми землями, і я вважаю, що в України величезний потенціал. Але через, розумієте, недосконалість технологій, через “не інноваційність” України, дуже складно зорієнтуватися і пристосуватися до національних і іноземних ринків. Тому от одна з картинок, я вважаю, що треба більше зробити інновацій у господарстві, в аграрному розвитку", — розказала студентка І курсу ЗНУ Наталія Проноза.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Проноза

"І всі 18, хто ходив три тижні кожен день по дві пари, тобто кожен день. Ми дуже раді, що дітям дійсно сподобалося і проєкт має результат. Кожен показував, яким чином можна зберегти нашу планету, досягши цих цілей сталого розвитку", — підсумувала Наталія Венгерська, лідерка проєкту "Зимова школи “Креативно про цілі сталого розвитку”.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Венгерська

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