У Холодногірському районі Харкова вимкнуть гарячу воду та опалення

15 лютого у майже 40 житлових будинках Холодногірського району вимкнуть опалення й у понад 20 — гарячу воду.

Про це повідомило комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".

Послуги призупинять через ремонт по вул. Ільїнській, 2 з 9:00 до 19:00, сказано у повідомленні.

На час робіт опалення вимкнуть у 38 житлових будинках, трьох дитсадках, трьох школах та двох медзакладах. Також гарячої води не буде у 22 будинках, трьох дитсадках та двох медзакладах, обмежених вул. Полтавський шлях, вул. Терехівською, вул. Озерянською, вул. Болбочана, вул. Кандаурова та вул. Волонтерською.

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