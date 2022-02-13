Підпалили вночі: в Ужгороді горів автомобіль

В Ужгороді вночі 12 лютого горів автомобіль. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, пожежа сталася 12 лютого близько 4-ї години ночі на вулиці Богомольця.

"Вогонь пошкодив капот і праве крило автомобіля "Volkswagen", — розповіла Ганна Дан.

За її словами, у поліції відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини справи.

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