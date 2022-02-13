На Харківщині виявили 2046 випадків коронавірусу за добу, 522 людини одужали. До статистики внесли відомості про 12 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 291 310 людей, 13 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

13 лютого Харківська область перебуває у "жовтій" зоні карантину. Показник рівня госпіталізації, який було перевищено протягом тижня, опустився до 57,7 на 100 тис. населення (має бути ≤60 на 100 тис. населення).

"245 826 випадків одужання, 38 760 випадків під медичним спостереженням, 6724 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1211 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 190;

Чугуївський — 164;

Куп'янський — 73;

Ізюмський — 60;

Лозівський — 190;

Красноградський — 17;

Богодухівський — 141.

Минулої доби в Україні виявили 24 518 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (2405), Харківській (2046), Одеській (1979) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 140 смертей внаслідок коронавірусу.

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