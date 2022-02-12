У Приморську намагалися розпочати процедуру щодо відкликання міського голови

12 лютого у Приморську, що в Запорізькій області, ініціативна група місцевих мешканців намагалася розпочати процедуру відкликання міського голови та трьох депутатів Приморської міської ради. Щоб висунути пропозицію щодо відкликання, спробували організувати зібрання, але воно було зірване.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова, яка побувала на місці подій.

Ініціативну групу організувала колишня кандидатка на посаду Приморського міського голови Ольга Содомова. Вона з однодумцями прийшла до міської бібліотеки. За підрахунками Суспільного були присутні близько ста п'ятдесяти людей — мешканців міста, а також навколишніх сіл, які входять до Приморської міської територіальної громади.

Перед початком зібрання представники ініціативної групи розпочали збір персональних даних та підписів тих, хто бажав пройти до актової зали. Під час зібрання ініціатори розраховували зібрати щонайменше п'ятдесят голосів за відкликання міського голови - Олександра Кошелевича та депутатів міської ради: Анатолія Стуліна, Дмитра Мухамедова, Андрія Розумного. Саме така кількість голосів надала б їм можливість продовжувати процедуру відкликання.

Присутні, що були незадоволені довготривалістю заходу, висунули ідею провести загальні збори на вулиці перед бібліотекою. На місце зібрання прийшли депутати міської ради та приморський міський голова Олександр Кошелевич.

Фото: Суспільне Запоріжжя Зібрання біля бібліотеки

На закиди у свій бік про ніби-то шахрайство із земельними ділянками громади, він заявив, що ніяких земельних махінацій не було. На зібранні біля бібліотеки були також ті, хто підтримують міського голову. Вони зазначили, що залишали свої персональні дані у списку не на підтримку відкликання Кошелевича, а тільки для того, щоб пройти на зібрання до актової зали. Прибічники мера повідомили, що вважають збір підписів маніпулятивним. Після цього відбулось кілька сутичок. Із рук представниці ініціативної групи вихопили папери та спалили їх на сходинках перед бібліотекою. Ольга Содомова написала про це заяву до поліції.

Суспільне зв'язуватиметься із поліцією та політичними партіями у міській раді Приморська, щоб з'ясувати деталі подій та подальшої долі ініціативи.

Зазначимо, що дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (у тому чилі за народною ініціативою) регулюється статтею 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад (Пункт 1 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020).

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