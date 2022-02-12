Держбюро розслідувань проводить внутрішнє розслідування після дорожньої ситуації за участі свого працівника. За інформацією поліції, яку наводить ДБР, працівник Теруправління ДБР сів за кермо у нетверезому стані і не зупинився на вимогу патрульних.

"За інформацією Нацполіції, 12 лютого 2022 року в Харкові працівник ДБР на власному авто не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автівку, водій якої мав ознаки алкогольного сп’яніння та представився працівником Бюро. Наявність у крові алкоголю підтверджено освідуванням", — повідомляє відомство.

У Держбюро обіцяють застосувати до працівника "найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення".

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