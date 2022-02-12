У Луцьку триває Відкритий кубок із бразильського джиу-джитсу GARDA BJJ CUP. Змагання стартували 12 лютого в спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Як розповів Суспільному один із організаторів змагань Михайло Савчук, у змаганнях беруть участь джитсери майже всіх вікових категорій. Каже: найменшому спортсмену – п'ять років, а найстаршому – 40 років.

Суспільне Волинь

Востаннє масштабні змагання з бразильського джиу-джитсу в обласному центрі Волині, говорить Михайло Савчук, проводили до карантину у 2020 році.

"Луцьк вкотре довід, що це центр бойових мистецтво, місто з древніми лицарськими традиціями, яке виховує чемпіонів. Попри те, що є досить активна і потужна конкуренція, такі заходи об'єднують і консолідують спортсменів із різних регіонів", – додав організатор турніру.

Суспільне Волинь Михайло Савчук

Здобула однією з перших перемогу на татамі джитсерка з Рівного Дарина Лозанюк. Зі слів дівчини, перемогу вдалося здобути без особливих зусиль.

"Змагання це емоції, досвід і вони дуже закаляють. Сьогодні в мене буде ще одна суперниця. Але перед боєм я налаштовуюся і не хвилююся", – розповіла спортсменка.

Суспільне Волинь Дарина Лозанюк

Як розповів представник волинської команди, тренер Дмитро Ковальчук, на змаганнях травматизм учасників досить низький, оскільки правила бою обмежують джитсерів. Говорить: на турнір також бере участь як джитсер.

"Нашу команду сьогодні представила дуже велика кількість людей. Змагання середнього рівня, можемо заявити як слабших, так і сильніших дітей. Хтось отримає досвід, а хтось медаль", – зазначив учасник змагань і тренер команди.

Суспільне Волинь

Свого суперника, каже Дмитро Ковальчук, не знає, однак для перемоги використовує стратегію, коли показує на рингу пресинг та вивчає помилки іншого спортсмена.

Найбільше спортсмен готується, каже, до чемпіонату України, який відбудеться в Луцьку 12 березня, а також до змагань у Чернівцях, де наприкінці березня відбудеться Кубок України по греплінгу та панкратіону.

Суспільне Волинь Дмитро Ковальчук

Привіз команду з восьми спортсменів тренер із міста Фастів Київської області Михайло Музиченко. З його слів, джитсери приїхали до Луцька, аби поборолися перед чемпіонатами України та майбутніми змаганнями.

"Щоб був у джитсерів нормальний професійний розвиток, потрібно постійно їздити на змагання, незалежно від обставин. Якщо запрошують – треба їхати", – додав тренер команди.

Суспільне Волинь Перші нагороди учасників турніру

Усього на змагання в обласний центр Волині з'їхалися майже 220 учасників із восьми областей України. Зокрема волинську команду представляє до 70 спортсменів – як дітей, так і дорослих.