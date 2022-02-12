Рівнянка Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою держави за версією Книги рекордів України. Відповідний документ п'ятирічній дівчинці вручили 12 лютого, – повідомив кореспондент Суспільного.

На вручення нагороди прибула представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова. Вона зазначила, що раніше номінації "Наймолодша альпіністка України" – не було.

"Ми фіксуємо рекорди, дитину, яка зійшла на вершину. Вона може зійти своїми ногами, її можуть занести, але дитина була на вершині і ось цей момент ми фіксуємо. Коли відкривається нова номінація, це подія для нас, для країни, для всіх, хто до цього дотичний", – сказала Лана Вєтрова.

Номінант повинен відповідати критеріям номінації, тож п'ятирічну Олександру Канкрову перевірили на знання та вміння користуватись альпіністським спорядженням, знання та дотримання правил техніки безпеки та організацію страховки та вміння надавати медичну допомогу.

Фото: Суспільне Рівне На фото Олександра демонструє вміння в'язати вузли, необхідні для страхування

"Сьогодні я хочу оголосити Національний рекорд України в номінації, якої досі в історії рекордів ще не було. Наймолодшою в Україні альпіністкою віком п'ять років і п'ять місяців зі сходженням на гору Лайла, 4 009 метрів, стала Олександра Канкрова", – повідомила представниця Книги рекордів України.

За словами батька дівчинки Іллі Канкрова, цьогоріч влітку дівчинка також піднімалась на одну з вершин Кавказу. До цього вона готувалась протягом двох років.

Фото Іллі Канкрова Олександра Канкрова під час сходження на Лайлу

Що ж стосується рекорду Гіннеса, то за інформацією Лани Вєтрової, у цій системі діють обмеження щодо підйому на гірські вершини малолітніми дітьми через небезпеку для них.

Що відомо

Олександра Канкрова підкорила найвищу гору Сванетського хребта центрального Кавказу Лайлу у липні 2021 року у супроводі батька. Тоді дівчинці було п'ять років.

Свій перший похід юна альпіністка здійснила у рік та два місяці, коли лише навчилась ходити. Окрім альпінізму, дівчинка займається айкідо та велоспортом.

У п'ятирічному віці Олександра також опанувала необхідні вузли для самостраховки, знає як поводитись при зриві, має все необхідне спорядження, окрім льодоруба – за словами батька Іллі Канкрова, не існує таких, які могли б підійти для маленької дівчинки.

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