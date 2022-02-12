12 лютого сьомі роковини загибелі бійця мотопіхотного батальйону 17-ї окремої танкової бригади, сумчанина Дмитра Лісовенка. Чоловік загинув під час мінометного обстрілу біля села Новогригорівка Бахмутського району Донецької області. Похований він на Центральному кладовищі Сум, на Алеї Слави.

За словами батька Дмитра, Івана Лісовенка, не було такого часу, аби рідні не згадували чоловіка. "Як кажуть, час лікує. Але це не так. Час притупляє біль. Дуже багато людей поважало його. Ви бачите, скільки людей прийшло сьогодні згадати його. Будемо якось продовжувати наше життя", – розповів Суспільному Іван Лісовенко.

Дмитру Лісовенку було 32 роки. Окрім батька, у нього лишились мати, дружина та син. На війну Дмитро пішов у серпні 2014 року. За пів року його не стало.

Що відомо

Дмитро Лісовенко є Почесним громадянином міста Суми, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, й звання й відзнака – посмертні.

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