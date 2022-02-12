За добу на Харківщині виявили понад 1700 випадків COVID-19

За добу коронавірусну хворобу підтвердили у 1736 жителів Харківської області, 1078 одужали, 14 померли.

Про це 12 лютого повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Загалом з початку карантину у Харківській області на коронавірус захворіли 289 264 людини, з них: 245 304 одужали, 6712 померли. Понад 37 тисяч людей хворіють.

Минулої доби в Україні виявили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли 265 людей.

Що відомо