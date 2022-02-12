За добу 11 лютого в Запорізькій області виявили 1 278 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 13 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 368.

Про це на сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У регіоні станом на 12 лютого продовжують лікуватись 15 678 пацієнтів. За добу обстежили 1 735 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 201 553 мешканці, з них одужали 180 171, загальна кількість померлих – 5 701.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

На території Запорізької області циркулює штам COVID-19 — "Омікрон". Це підтверджують результати контрольних досліджень. Їх проводили методом ПЛР, використовуючи реагенти ВООЗ.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Протягом тижня заявки на грошову допомогу, передбачену програмою "єПідтримка", подали майже 40 тисяч підлітків, вакцинованих проти COVID-19. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич. За її словами, підлітки та їхні батьки витратили вже більш як 1,5 мільйона гривень, отриманих в межах цієї допомоги.

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