Підвищення зарплати медикам передбачено урядовою постановою за 12 січня цього року. Лікар тепер має отримувати не менше 20 тисяч, медсестра – 13,5 тисяч гривень. Підвищення зарплати відбувається більше ніж удвічі.

Завідувачка відділення неврології лікарні ім. Святого Пантелеймона Надія Жиленко щомісяця отримує зарплатню у дев`ять тисяч грн. на руки. Іноді отримує премії від п`яти до десяти тисяч грн. «Пересічний громадянин не вірить, що така низька зарплата. А вона, дійсно, найнижча, якщо взяти промисловість. За 5-7 тисяч люди не хочуть працювати. У людей, які життя рятують – труд тяжкий», – розповіла Суспільному Надія Жиленко.

Медсетра цієї ж лікарні вже отримала аванс у 3 500 грн. Раніше мала 1 700 грн. «На таку зарплату, як була, не можливо себе прокормити, дуже важко. Дуже багато знайомих моїх повиїжджали за кордон. 13 500 тис грн мінімальна, я вважаю, це добре», – розказала медсестра Тамара Мірошніченко.

Однак, збільшення зарплати поки перекрили за рахунок власних резервів – зароблених за минулий рік, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв. Всі лікувальні заклади, за його словами, знаходяться у стані укладання договорів з Національною службою здоров’я України на 2022 рік. Всі тарифи стаціонарних відділень підвищились на 53%. Наприклад, тарифи амбулаторно-клінічної служби підвищились на 4-5%.

До НСЗУ надіслали договори за 23 напрямками надання медичних послуг, у минулому році було підписано 21 угода. Якщо грошей не буде вистачати, доведеться оптимізувати роботу відділень, перерозподіляти навантаження серед медиків, говорить Володимир Поцелуєв.

За інформацією директорки північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, ті заклади, які уклали договори на нормальну кількість послуг, у яких є підтримка місцевої влади, вони вже мають нові зарплати. Приблизно 80-85% складають кошти, які заклад отримав від НСЗУ, а 15-20%, скоріше 15% – кошти, які заклад отримав від місцевих бюджетів.

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