Бельгія дозволила барам відновити повноцінну роботу

Бельгія вирішила пом’якшити низку обмежень через COVID-19. З наступного тижня, ресторанам і барам дозволять працювати повний день, а діти до 12 років не будуть змушені носити маски.

"Ми можемо почати послаблювати заходи. Більше не буде часу закриття барів і ресторанів, а також обмежень щодо кількості людей, які можуть сидіти разом за столом»", – сказав прем’єр-міністр країни Олександр Де Кру, передає ABC News.

Окрім того, клієнти барів та ресторанів зможуть перестати носити маски. Також буде дозволено відкрити нічні клуби та танцювальні заклади. Окрім того, відновляться заходи на свіжому повітрі, зокрема конерти.

Що відомо

Французький уряд введе на вулиці тисячі поліцейських для забезпечення порядку під час протесту водіїв у так званих "Конвоях свободи". Протестувальники рухаються у столицю Франції для демонстрації незгоди з коронавірусними обмеженнями. Влада вже заборонила їм вʼїзд до Парижа.

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