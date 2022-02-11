Знову "червоні": які обмеження діятимуть на Хмельниччині

Хмельницький речовий ринок працюватиме при стовідсоткової наявності у підприємців та відвідувачів зеленого COVID-сертифікату. Про це розповів виконавчий директор асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський. За його словами, підприємці також можуть працювати, якщо мають негативний ПЛР чи експрес тест, або сертифікатів про одужання. Суспільне дізнавалося, як працює речовий ринок, а також які зміни чекають пасажирів міжміських сполучень після того, як область опинилася у червоній зоні карантинних обмежень.

З входженням області до червоної карантинної зони поменшало покупців, говорить продавчиня речового ринку Олена: "Люди всі знають, що червона зона, і не їдуть. Сертифікати маємо. Переживаємо за нашу обстановку".

За словами виконавчого директора асоціації хмельницьких ринків Олександра Сніховського, перевірки COVID-сертифікатів у підприємців та відвідувачів розпочнуться у вихідні: "Сьогодні, в перший день набуття червоної зони, місцеві комісії, органи правопорядку не перевіряли ще наявність сертифікатів. Але це вже може бути десь у неділю. Перш за все, люди мають бути в масках. Мають бути сертифікати при собі, або ПЛР-тест, або документ про те, що недавно перехворів ковідом".

З 11 лютого почали діяти обмеження червоної карантинної зони й на центральній автостанції, на якій здійснюються міжобласні та міжнародні рейси, розповідає її начальниця Неля Соловей.

Пасажири Павло та Іван кажуть, що водій запитував про наявність COVID-сертифікату.

Пасажири сертифікатів про вакцинацію йому не показують, каже водій автобуса, що слідує маршрутом Рівне-Кам’янець-Подільський, Микола: "Мені хто має право показувати їх? Запитую, чи вакциновані, та й все".

На час перебування області в червоній зони карантину на автостанції не працює зал очікувань, розповідає начальник Хмельницької автостанції №1 Неля Соловей. Додає: "Як було, так і є. Всі пасажири повинні дотримуватися дистанції. Пасажири, які від’їжджають на міжміські маршрути, повинні мати з собою сертифікат. В автобусах повинні бути 50 процентів загрузки бути. Зали очікування на автостанції не працюють". За її словами, водій запускає пасажирів лише в масках, і має попереджати про необхідність наявності сертифікатів про вакцинацію.

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