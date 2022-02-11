На рахунки Волинського облавтодору надійшли гроші для погашення боргу дорожникам

На рахунок дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" надійшло 4,5 мільйони гривень. Їх використають для погашення боргу із зарплат волинським дорожникам, – розповів Суспільному заступник голови правління ЗАК "Автомобільні дороги України" Тарас Петрушак.

З його слів, загальна заборгованість працівникам становить 42,5 мільйони гривень. Це борг, який утворився за різні періоди упродовж трьох років.

"Орієнтовно 11 мільйонів гривень підприємство боргує за останні п’ять місяці", – говорить Тарас Петрушак.

Нині у Волинському облавтодорі, яке з грудня минулого року перебуває у стані ліквідації, працює майже 450 людей. Ліквідувати підприємство вирішили у зв’язку зі складним фінансовим станом і боргами, зокрема є 25 мільйонів боргу перед постачальниками, – зазначив посадовець.

Нині облавтодор працює як субпідрядник Львівського облавтодору, обсяг робіт волинського підприємства зменшився, – каже заступник голови правління ЗАК "Автомобільні дороги України".

"Ліквідацію даного підприємства ми розглядаємо у туманній перспективі. Має відбутися засідання Господарського суду Волинської області. У будь-якому випадку, чи це ліквідація за рішенням власника, чи це процедура банкрутства, відповідно до законодавства першочергово задовольняються вимоги до сплати заробітної плати", – додав Тарас Петрушак.

Що відомо

Працівники дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" у грудні 2021 року отримали повідомлення про ліквідацію підприємства і скорочення. Працівникам боргують зарплату за п'ять місяців.

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