Військовому строкової служби Дмитру з Івано-Франківщини в Міністерстві оборони України відмовили у наданні статусу учасника бойових дій. Там пояснили це тим, що чоловік перебував у зоні проведення антитерористичної операції менш як 30 календарних днів. Тоді Дмитро звернувся в Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та отримав статус, розповіла в ефірі Українського радіо Карпати головна юристка центру Леся Майкович.

Про те, як на Прикарпатті правові фахівці допомагають учасникам російсько-української війни та переселенцям і куди звернутися, щоб отримати допомогу — читайте у матеріалі.

Історію строковика Дмитра, каже головна юристка Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Леся Майкович, оприлюднили у всеукраїнській збірці успішних справ. Фахівчиня розповідає, як вдалося допомогти військовому.

"Ми надсилали запити, зібрали пакет документів, опитали побратимів, які служили разом із Дмитром. Тоді подали позов до Івано-Франківського окружного суду. Суд прийняв нашу позицію і визнав, що військовослужбовець справді захищав незалежність країни. Тоді не було законодавчих обмежень тривалості його перебування у зоні бойових дій. Побратими Дмитра зверталися до нас раніше, на початку 2018 року, і вони також отримали статуси учасника бойових дій", — розповіла Леся Майкович.

До працівників системи безоплатної вторинної правової допомоги звертаються не тільки з питаннями надання статусу учасника бойових дій, каже Леся Майкович. Фахівці розв'язують також проблеми із соціальними виплатами, наданням відпусток та квартирними чергами.

Леся Майкович розповідає, що учасникам бойових дій чи переселенцям не обов'язково приходити у центри, щоб отримати допомогу. З її слів, правові фахівці розглядають також електронні звернення, а людей з інвалідністю відвідують місцях їхнього проживання.

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