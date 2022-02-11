У Дніпрі розпочався обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань молоді з автомодельного спорту. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

У змаганнях цьогоріч беруть участь 35 учасників. Вони представляють 6 команд з Дніпра, Павлограда, Покрову, Нікополя та Жовтих Вод.

Дніпровська міськрада У Дніпрі проходять змагання з автомодельного спорту

Змагання проходять в міській станції юних техніків. За словами директора закладу Олександра Луценка, траса, на якій змагаються техніки, унікальна та єдина у східній Україні. Її довжина - 35 метрів, вона має 8 доріжок та оздоблена автоматичним підрахунком кіл.

Дніпровська міськрада Траса для змагань - єдина у Східній Україні

Почати тренуватися та навчатися автомоделюванню на станції можна з шести років. Далі, пояснює директор, все залежить від дитини – чемпіоном області можна стати і у сім.

Ростислав Мазниця з шести років займається автомоделюванням. Зараз він представляє команду Дніпра. Для змагань хлопець змоделював три машини, одну з них робив цілий рік.

Дніпровська міськрада Розробка машин - це не тільки технічний, але й творчий процес

"Я вже четвертий раз беру участь у змаганнях, призових місць поки не було, сподіваюсь цього разу на вищий результат", - розповів Ростислав.

Наступний етап змагань - всеукраїнський, на ньому виступатимуть переможці обласного етапу.

Читайте також

У Кривому Розі в`яжуть рекордний "Плед тисячі сердець" для допомоги передчасно народженим дітям

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро