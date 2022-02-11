У Дніпрі проходять змагання з автомодельного спорту

У Дніпрі розпочався обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань молоді з автомодельного спорту. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.
У змаганнях цьогоріч беруть участь 35 учасників. Вони представляють 6 команд з Дніпра, Павлограда, Покрову, Нікополя та Жовтих Вод.
Змагання проходять в міській станції юних техніків. За словами директора закладу Олександра Луценка, траса, на якій змагаються техніки, унікальна та єдина у східній Україні. Її довжина - 35 метрів, вона має 8 доріжок та оздоблена автоматичним підрахунком кіл.
Почати тренуватися та навчатися автомоделюванню на станції можна з шести років. Далі, пояснює директор, все залежить від дитини – чемпіоном області можна стати і у сім.
Ростислав Мазниця з шести років займається автомоделюванням. Зараз він представляє команду Дніпра. Для змагань хлопець змоделював три машини, одну з них робив цілий рік.
"Я вже четвертий раз беру участь у змаганнях, призових місць поки не було, сподіваюсь цього разу на вищий результат", - розповів Ростислав.
Наступний етап змагань - всеукраїнський, на ньому виступатимуть переможці обласного етапу.
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