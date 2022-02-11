В Івано-Франківську у 2022 році планують відремонтувати 18 дворів. Їх обирали з півтори сотні звернень жителів міста. Про це Суспільному розповів директор департаменту благоустрою міської ради Ігор Сенчук.
З його слів, вартість ремонтних робіт в одному дворі коливається від 180 тис. грн до 3 млн грн.
У дворі на вулиці Коновальця, 34 замість асфальту чи бруківки – ями, частини дитячого майданчика розвалюються, а від лавочки залишився лише каркас. Коли дощить, розповідає житель будинку Нестор Мельникович, тут постійно утворюються калюжі. Щоб вийти з двору, доводиться обходити їх через дитячий майданчик.
"Неможливо пройти, чесне слово. Каналізація тут є, але вона не працює – забита. Подивіться, яка дорога сюди. І ніхто нічого не робить", – каже Нестор Мельникович.
Наталія Мельникович розповідає, що живе тут з чоловіком з 1972 року. Жінка пригадує, колись це був зразковий двір, охайний, всюди цвіли квіти.
"Відтоді ніхто "не переломив і соломинки", ніхто не проводив ніяких робіт. Ми завозили якийсь асфальт, а тепер — така "безодня" постійно", — говорить Наталія Мельникович.
Зараз цього двору в переліку тих, які відремонтують цьогоріч, немає. Подружжя Мельниковичів розповідає, що неодноразово зверталося до народної депутатки Оксани Савчук та міського голови Руслана Марцінківа. Досі результату немає.
"І я вже не знаю, куди йти, як до нього вже йти – чи на колінах, чи шапку скидати", – каже Наталя Мельникович.
Двір на вулиці Хіміків, 6 міськвиконком планує відремонтувати цього року. Щоб хоч якось облаштувати територію, житель будинку Микола Зварич два роки тому почав висаджувати дерева. Сьогодні тут ростуть 14 дерев, які посадив чоловік.
"Вишня, сливка, яблуня. Не буде мене – буде комусь", – розповідає чоловік.
Микола Зварич змайстрував огорожу з шин, щоб сюди не заїжджали автомобілі й не ламали дерева, а також – щоб територія залишалася озелененою. Чоловік розповідає, хотів би, щоб двір відремонтували, зокрема проїзд, який повністю – в ямах. З його слів, це — через те, що автомобілі, щоб оминути затори, часто проїжджають через цей двір.
"Вже все навколо знищили, болото постійно. Тут завжди забита каналізація, згори все тече, а тут – калюжа велика", – пояснює Микола Зварич.
Зі слів Ігоря Сенчука, кількість дворів, які планують відремонтувати у 2022 році, може збільшитися. На початку 2021 року в департаменті вирішили зробити ремонт в 15 дворах, а впродовж року полагодили 30.
Перед тим, як вирішити, де проводитимуть ремонтні роботи, працівники департаменту розглянули 150 звернень. Серед всіх обрали двори, які перебувають у найгіршому стані.
Всюди проводитимуть майже однакові роботи, каже Ігор Сенчук.
"Робимо проїзд, пішохідні доріжки, облаштовуємо місця для паркування машин, проводимо озеленення, встановлюємо лавки. Ми зустрічаємося з мешканцями кожного двору, вислуховуємо їхні побажання", — розповів директор департаменту благоустрою.
Зараз працівники департаменту виготовляють необхідні документи, далі оголошуватимуть тендери й розпочинатимуть ремонтні роботи.
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