В Івано-Франківську у 2022 році планують відремонтувати 18 дворів. Їх обирали з півтори сотні звернень жителів міста. Про це Суспільному розповів директор департаменту благоустрою міської ради Ігор Сенчук.

З його слів, вартість ремонтних робіт в одному дворі коливається від 180 тис. грн до 3 млн грн.

У дворі на вулиці Коновальця, 34 замість асфальту чи бруківки – ями, частини дитячого майданчика розвалюються, а від лавочки залишився лише каркас. Коли дощить, розповідає житель будинку Нестор Мельникович, тут постійно утворюються калюжі. Щоб вийти з двору, доводиться обходити їх через дитячий майданчик.

Фото: Суспільне Карпати У дворі на вулиці Коновальця, 34 від лавочки залишився лише каркас

"Неможливо пройти, чесне слово. Каналізація тут є, але вона не працює – забита. Подивіться, яка дорога сюди. І ніхто нічого не робить", – каже Нестор Мельникович.

Наталія Мельникович розповідає, що живе тут з чоловіком з 1972 року. Жінка пригадує, колись це був зразковий двір, охайний, всюди цвіли квіти.

Фото: Суспільне Карпати Нестор і Наталія Мельниковичі пригадують, що у 1972 році це був зразковий двір

"Відтоді ніхто "не переломив і соломинки", ніхто не проводив ніяких робіт. Ми завозили якийсь асфальт, а тепер — така "безодня" постійно", — говорить Наталія Мельникович.

Зараз цього двору в переліку тих, які відремонтують цьогоріч, немає. Подружжя Мельниковичів розповідає, що неодноразово зверталося до народної депутатки Оксани Савчук та міського голови Руслана Марцінківа. Досі результату немає.

Фото: Суспільне Карпати Замість асфальту чи бруківки – ями

"І я вже не знаю, куди йти, як до нього вже йти – чи на колінах, чи шапку скидати", – каже Наталя Мельникович.

Двір на вулиці Хіміків, 6 міськвиконком планує відремонтувати цього року. Щоб хоч якось облаштувати територію, житель будинку Микола Зварич два роки тому почав висаджувати дерева. Сьогодні тут ростуть 14 дерев, які посадив чоловік.

Фото: Суспільне Карпати Микола Зварич два роки тому почав висаджувати у дворі дерева

"Вишня, сливка, яблуня. Не буде мене – буде комусь", – розповідає чоловік.

Микола Зварич змайстрував огорожу з шин, щоб сюди не заїжджали автомобілі й не ламали дерева, а також – щоб територія залишалася озелененою. Чоловік розповідає, хотів би, щоб двір відремонтували, зокрема проїзд, який повністю – в ямах. З його слів, це — через те, що автомобілі, щоб оминути затори, часто проїжджають через цей двір.

"Вже все навколо знищили, болото постійно. Тут завжди забита каналізація, згори все тече, а тут – калюжа велика", – пояснює Микола Зварич.

Фото: Суспільне Карпати У всіх дворах, які потребують ремонту, проводитимуть майже однакові роботи

Зі слів Ігоря Сенчука, кількість дворів, які планують відремонтувати у 2022 році, може збільшитися. На початку 2021 року в департаменті вирішили зробити ремонт в 15 дворах, а впродовж року полагодили 30.

Перед тим, як вирішити, де проводитимуть ремонтні роботи, працівники департаменту розглянули 150 звернень. Серед всіх обрали двори, які перебувають у найгіршому стані.

Фото: Суспільне Карпати Для ремонту обрали двори, які перебувають у найгіршому стані

Всюди проводитимуть майже однакові роботи, каже Ігор Сенчук.

"Робимо проїзд, пішохідні доріжки, облаштовуємо місця для паркування машин, проводимо озеленення, встановлюємо лавки. Ми зустрічаємося з мешканцями кожного двору, вислуховуємо їхні побажання", — розповів директор департаменту благоустрою.

Зараз працівники департаменту виготовляють необхідні документи, далі оголошуватимуть тендери й розпочинатимуть ремонтні роботи.

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