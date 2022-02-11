У Харкові пошкодили відновлений пам'ятний знак воїнам УПА

У Харкові облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим воїнам УПА у Молодіжному парку.

Про подію повідомив 45-річний чоловік 11 лютого, йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківщини.

Правоохоронці розпочали перевірку та внесли дані про пошкодження пам'ятного знаку до обліку заяв та повідомлень. Хто облив фарбою пам'ятник, встановлюється.

Що відомо

Пам'ятний знак відкрили у жовтні 1991 року. З того часу пам’ятник обливали фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи.

У серпні 2021 року для реконструкції монументу придбали камінь у Лезниківському кар'єрі на Житомирщині, де розробляють поклади граніту. У вересні — залили новий фундамент.

Пам'ятний знак загиблим воїнам Української повстанської армії відновили 25 грудня 2021 року.

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