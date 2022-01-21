В лавах Української повстанської армії воювали щонайменше 18 жителів Харківської області — встановити це допомогли архіви спецслужб та документи, над якими працювали упродовж трьох років.

Про це в інтерв'ю, що вийшло на Суспільному до Дня соборності України, розповів Ярослав Коретчук, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

За три роки пошуків історики підготували збірник зі 776 біографіями вояків, які народилися не на заході України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Харківську, Київську, Сумську, Полтавську, Херсонську, Одеську та інші області.

"Ми виявили 14 осіб, але на сьогодні ми продовжуємо роботу над другою книгою і вже є нові біографії уродженців Харківщини: близько чотирьох нових біографій, які не увійшли у попередній збірник. Готуємо нове видання, у якому буде ще 300 біографій", — повідомив Коретчук.

"Шукали, щоб зруйнувати міф"

Фахівці музею намагалися знайти "хоча б декілька слів про уродженців не західної України, які воювали в лавах УПА".

"Шукали, щоб зруйнувати міф, який ще був створений у Радянському Союзі про те, що у визвольному русі брали участь виключно жителі західних областей України... Хотіли продемонструвати, що українці практично з кожного куточка брали участь в лавах УПА в період 1942-1947 років. За даними дослідників, близько 10% вояків УПА були не з західної України", — говорить директор музею.

"У першу чергу ми опрацьовували архівні матеріали, які зберігаються в архівах наших спецслужб — Служби безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ. Також опрацьовували опубліковані документи, спогади ветеранів українського визвольного руху, різноманітні публікації, які з'являлися як в Україні, так і закордоном", — зазначає Коретчук.

Історик назвав декілька причин, з яких жителі Харківської області вступали до повстанської армії:

"Це колишні бійці Червоної армії, які потрапили у полон до нацистів і опинилися в концентраційних таборах для військовополонених, які розташовувалися на території, де діяли загони УПА".

"Багато з них втікало через жахливі умови перебування у таборах і таким чином потрапили, частина була визволена загонами УПА, які здійснювали періодичні напади на такі табори для військовополонених для того, щоб звільнити їх, і поповнити свої лави".

"Ще одна категорія опинилася на території західної України в 1944 році у складі Червоної армії. На той час референтура пропаганди видавала тисячі листівок з закликом покидати службу у Червоній армії, переходити до українських повстанців і спільно вести боротьбу проти комунізму, комуністичних ідей і Сталіна".

Що відомо