В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку екзотичних рослин. Організовують її тут дев’ятий рік поспіль прикарпатські флористи, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Виставку з 200 видів фіалок представила квітникарка Олександра Кіт. Жінка розповідає, що вирощує рослини понад 15 років.

"Фіалки — це моє життя та члени моєї родини", — говорить Олександра Кіт.

Флористка каже, розпочала вирощувати квіти та експериментувати з їхніми видами у декретній відпустці. Зараз кількість рослин у домі не злічити, каже жінка.

"У мене є кімната, обладнана спеціально для фіалок. Там є кондиціонер, тобто я їх охолоджую літом. Якщо потрібно, то зараз вмикаю провітрювання. Я їх доглядаю, підсвічую", — розповіла флористка.

Фото: Суспільне Карпати

Раніше, каже Олександра Кіт, вирощувала фіалки сама. Пізніше жінка організувала громадську організацію "Фіалки Прикарпаття", до якої увійшли любителі та селекціонери.

"У нас є фіалка, виведена українською селекціонеркою Оленою Лебецькою, з лимонно-жовтими квітами та з рожевим краєчком. Люди дуже багато питають, адже вдома мають білі, червоні, а жовтих є дуже мало. Тому люди одразу питають, чи є жовті. Є! Тому можна прийти, помилуватися і навіть купити листочок або маленьку щепку", — сказала Олександра Кіт.

Фото: Суспільне Карпати

Франківка Ганна, яка прийшла відвідати виставку каже, що приїхала спеціально з села, щоб придбати фіалку та дізнатися, як її правильно вирощувати.

"Я побачила у телевізорі оголошення, тому спеціально приїхала подивитися на фіалки. Я дуже люблю квіти, але їх потрібно доглядати, знати, чим їх підживлювати. Їм потрібний спеціальний ґрунт, а такого не дуже багато в магазинах", — говорить жінка.

Фото: Суспільне Карпати

На виставці презентують також 50 видів кактусів. Колекціонер Іван Гавриш вирощує ці рослини понад 40 років. За його словами, кактуси — непримхливі. Найбільшу цінність мають ті види, які виросли самостійно у природі.

"Основне — це зимові місяці. Тоді їх не треба поливати зовсім, а утримувати варто за температури 10-12 °C. Кактус має взимку заснути і не рости", — сказав Іван Гавриш.

Також колекціонер розповідає, що часто кактуси люди ставлять біля комп’ютера, бо вірять, що він поглинає радіацію.

Фото: Суспільне Карпати

"Це — дуже поширена легенда. На жаль, вона є неправдива. Так, для кактуса корисна радіація. Навіть коли сталася Чорнобильська катастрофа, то спостерігався дуже різкий приріст київських кактусів. Однак це не означає, що якщо рослина стоятиме біля комп’ютера, то притягуватиме всю радіацію", — пояснює чоловік.

Виставка кактусів та фіалок у краєзнавчому музеї триватиме до 13 лютого.

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