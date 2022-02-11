Під час виступу на Конгресі місцевих влад Харківський міський голова Ігор Терехов менше хвилини говорив українською і перейшов на російську. Президент України Володимир Зеленський за це його похвалив.

"Перш за все, я хочу подякувати за те, що обрали місто Харків для проведення таких важливих заходів, як зараз відбувається цей Конгрес місцевої та регіональної влади при президентові України, а також РНБО. Хочу вас запевнити, що Харків завжди був, є і буде форпостом нашої країни у питаннях розбудови, збереження та захисту Української державності… С вашего разрешения я перейду на русский язык, бо мені так зручніше", — сказав Терехов.

Підсумовуючи засідання, Зеленський теж заговорив російською.

"Я думаю, що ми невипадково сьогодні зібралися у вашому прекрасному місті — в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это правильно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам", — сказав Зеленський.

Він висловив упевненість, що харків'яни "гідно захищатимуть своє місто і свої принципи", "а ми всі разом будемо захищати принципи нашої держави".

Що відомо