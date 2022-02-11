Гравець закарпатського футбольного клубу «Минай» Євген Селезньов вибачився за свою поведінку в останні місяці. Про це він сказав у коментарі медіа "Профутбол Digital".

"Я вже не думаю про бомбардирський рекорд, на мене стільки вилилося...Я зараз навіть не читаю ні газет, ні Інтернет — нічого особливо не читаю. Вже не реагую на слова в ЗМІ. Раніше я реагував, але...Є така фраза Іммануїла Канта: "Є тільки зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас".Тому не буду більше реагувати і хочу вибачитися перед усіма, що був таким імпульсивним і емоційним. Не хочу більше нічого говорити".

Що відомо:

Журналіст Youtube-програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків у одному з ефірів повідомив, що Селезньов порушує дисципліну у складі "Минаю". А через наявність форварда, за словами Сеньківа, головний тренер "Минаю" Ігор Леонов "не може тримати під контролем роздягальню". Тренер "Минаю" це заперечив у телефонному дзвінку журналісту.

Через повідомлення Андрія Сеньківа про порушення дисципліни у роздягальні, Євген Селезньов кілька разів дзвонив з погрозами журналісту, той подав заяву у поліцію.

Євген Селезньов забив в УПЛ 117 м'ячів, до бомбардирського рекорду Сергія Реброва (123 голи) залишилося 6 м'ячів. У сезоні-2021/22 за 16 матчів у футболці "Миная" нападник забив 1 м’яч.

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