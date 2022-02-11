Соцдопомога на Рівненщині: в яких випадках можуть попросити її повернути

Понад 25 тисяч гривень має повернути державі жителька села Ясининичі Рівненського району Лариса Магас. Упродовж 14 місяців жінка отримувала соціальну допомогу. А у січні 2022-го одержала з управління соцзахисту районної держадміністрації листа з вимогою повернути гроші, оскільки під час перевірки виявили, що в неї, крім будинку в селі, є квартира у Рівному.

Суспільне з'ясовувало, які факти можуть стати підставою для вимоги від соцзахисту повернути отриману соціальну допомогу, а також як часто подібні випадки трапляються на Рівненщині.

Що впливає на призначення соціальної допомоги

Соціальна допомога від управління соцзахисту населення Рівненської РДА призначається людині, яка не може отримувати пенсію у зв'язку із тим, що не має достатнього стажу. Про це в етері Сьогодні. Головне розповіла начальниця відділу допомог управління соціального захисту населення райдержадміністрації Оксана Павлишина.

"На цей вид допомоги впливає майновий стан. Якщо у власності особи або членів її сім'ї є більше одного житлового будинку, така допомога не повинна виплачуватись. Допомога надається на шість місяців, потому заявник може її поновити", – сказала Оксана Павлишина.

Вона додала: Лариса Магас під час оформлення соцдопомоги у 2020 році у своїй заяві зазначила, що у її власності – один житловий будинок в селі Ясининичі. У 2022-му році, коли жінка вчергове поновлювала документи, наявність квартири не зазначила.

"До нас від Мінфіну надходять відомості про невідповідності, які ми повинні доз'ясовувати. Така ж ситуація трапилась з пані Магас – з Мінфіну прийшли відомості, що вона має два житла. Відтак, виплати ми припинили", – сказала Оксана Павлишина.

Що каже заявниця

Лариса Магас Суспільному розповіла: про те, що потрібно вписати ще й квартиру, ніхто їй не сказав.

"У грудні-січні я свою соціальну допомогу вже не отримувала. Звернулася, спитала, в чому причина. Мені відповіли: знайшли, що є квартира. Коли я подавала документи, там не було такого, щоб вписувати ще квартиру. Житло в Ясининичах недобудоване, я будуюсь з 1992 року", – пояснила жінка.

Вона додала: у квартирі не проживає, там живуть її онуки. Тому не розуміє, чому їй треба повертати 25 тисяч гривень.

Як це коментують у соцзахисті

В документах чітко зазначені позиції, які потрібно заповнити, – сказала Оксана Павлишина.

"Заявниця внесла дані про житловий будинок. Відповідно, вона повинна була зазначити квартиру в місті. Нам надійшов лист з поясненням Магас, де вона зазначила: будинок їй виділили у зв'язку із загибеллю її чоловіка. Але законодавство не обумовлює способу, як це житло набуте у власність. Вплинув сам факт наявності у неї двох житлових приміщень", – додала начальниця відділу допомог управління соціального захисту населення Рівненської РДА.

На запитання Суспільного, чому дані Лариси Магас верифікували лише через 14 місяців, Оксана Павлишина відповіла: відомості, які надходять з Мінфіну, необхідно уточнювати. Час також займає і виклик заявників.

Хто моніторить такі ситуації

З липня 2021-го на Рівненщині запрацювало головне управління Національної соціальної сервісної служби в області. Тут опрацьовують рекомендації з Мінфіну, моніторять сферу надання соцпослуг та дотримання прав дітей. Здійснюють також позапланові та планові перевірки в органах, які надають соціальну підтримку, – розповіла Суспільному начальниця відділу держконтролю управління соціальної сервісної служби в області Інна Бойко.

Вона додала: випадки, коли людина отримує ту чи іншу допомогу, а потім її приходиться повертати, трапляються досить часто.

"За осінь-зиму 2021-го виявили понад 621 тисячу гривень надміру виплачених коштів і вже повернули близько 200 тисяч у державний бюджет", – зазначила Інна Бойко.

Які підстави для вимоги повернути гроші

Загалом є близько чотирьох сотень факторів, які можуть вплинути на призначення допомоги. Доволі частими є випадки, коли люди свідомо надавали недостовірну інформацію під час заповнення документів на соцдопомогу, – розповіла Оксана Павлишина.

"Особливо це стосується надання житлових субсидій. Якщо в неопалювальний сезон заявнику субсидія не є діючою і в літні місяці вони здійснюють покупки, купують житло, в жовтні – коли субсидія автоматично поновлюється, це вплине на її отримання", – уточнила начальниця відділу Рівненської РДА.

Вона додала: якщо у заявника відбулися зміни в складі сім'ї, додалась дитина чи хтось вибув, якщо купували щось суттєве, з'явився депозит в банку, то потрібно упродовж місяця повідомити про це управління соцзахисту.

"Якщо заявник похилого віку, а в складі сім'ї є онуки чи діти, які йому не повідомили про те, що щось суттєве купили, це несвідомий фактор. Але він також впливає на соцдопомогу", – додала Оксана Павлишина.

Що робити, якщо вимагають повернути гроші

"Відповідальність за достовірність інформації в декларації несе людина, яка її подає. Пані Лариса, звернувшись в органи соцзахисту, подала певний перелік документів. І сьогодні говорити про те, що їй не роз'яснили умови надання соцдопомоги, не розповіли про відповідальність за внесену інформацію, не можна", – сказала адвокатка Юлія Щербяк.

Кожну конкретну ситуацію, за словами адвокатки, потрібно вивчати. У ситуації з Ларисою Магас, адвокатка радить з'ясувати, чи можна назвати житлом той будинок, в якому вона проживає, а також – у якій формі власності знаходиться квартира, яку жінка не зазначила.

Загалом адвокатка пропонує два шляхи:

погоджуватися і компенсовувати;

доводити свою правоту в судовому порядку.

Чи можна компенсовувати не все одразу

Якщо заявник погодився на компенсацію, суму можна сплачувати частинами. Для цього потрібно написати заяву на ім'я начальника соцзахисту, – розповіла Оксана Павлишина.

"У Рівненському районі виявляємо близько двадцяти випадків на місяць, що стосуються житлових субсидій, і близько десяти – щодо соціальних допомог. Кошти потрібно сплачувати, якщо заявник надалі хоче отримувати цю субсидію. Заявник також може написати, щоб з наступної субсидії певний відсоток коштів йому знімали", – додала начальниця відділу допомог управління соцзахисту населення РДА.

Найдієвіший механізм уникати невідповідностей – превентивна верифікація, тобто – перевірка даних на момент призначення. Людина звертається й фахівець, який перевіряє документи, може побачити відомості про цю людину, – зазначила Інна Бойко.

З лютого Рівненщина бере участь в пілотному проєкті, відтак в області випробовують єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це допоможе виявляти такі ситуації якнайшвидше, – резюмувала Оксана Павлишина.

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