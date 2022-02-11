У пожежі на Закарпатті загинув чоловік

Внаслідок пожежі на Закарпатті загинув чоловік. Сталося це 10 лютого у селі Кінлодь у Мукачівському районі, — повідомила Суспільному речниця ДСНС в області Наталія Батир.

"Перехожі побачили дим із вікна житлової кімнати й одразу ж зателефонували за номером 101. Пожежники за півгодини погасили вогонь. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря будинку — 45-річного чоловіка", — розповіла речниця.

Фото: ДСНС Закарпаття

За її словами, вогонь знищив речі домашнього вжитку, а також пошкодив меблі та підлогу.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення загорання. Також підраховують суму збитків.

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