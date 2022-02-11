Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції

Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову медаль під час міжнародних змагань з легкої атлетики, – про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Фінал змагань відбувся у французькому місті Мондвілль.
27-річний легкоатлет виграв другий фінал і показав третій час за підсумком трьох забігів (47.77 с) на біговій дистанції 400 метрів серед чоловіків. Цей результат легкоатлета – на секунду менший за особистий рекорд Данила Даниленка.
Як повідомили у федерації легкої атлетики України, загалом збірна привезла з Франції кілька призових місць. Срібні медалі отримала Юлія Левченко за стрибки у висоту та Анастасія Бризгіна за біг 400 метрів.
Що відомо
- Данило Даниленко – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (біг на 400 метрів, біг на 400 метрів з бар’єрами, змішана естафета 4х400 м). Народився 10 жовтня 1994 року в Черкасах, з 2015 року спортсмен виступає за Волинську область. Коли легкоатлет у 2013 році увійшов в юніорську групу, змінив тренера та переїхав у Донецьк. З початком війни разом з тренерами переїхав у Луцьк.
- На початку лютого Данило Даниленко встановив особистий рекорд на змаганнях у Чехії. 400 метрів спортсмен подолав за 46.67 секунд.
- Спортсмен є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Його тренують Сергій Басенко, Олена та Олег Вегнери.