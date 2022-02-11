Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції

Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову медаль під час міжнародних змагань з легкої атлетики, – про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Фінал змагань відбувся у французькому місті Мондвілль.

27-річний легкоатлет виграв другий фінал і показав третій час за підсумком трьох забігів (47.77 с) на біговій дистанції 400 метрів серед чоловіків. Цей результат легкоатлета – на секунду менший за особистий рекорд Данила Даниленка.

Як повідомили у федерації легкої атлетики України, загалом збірна привезла з Франції кілька призових місць. Срібні медалі отримала Юлія Левченко за стрибки у висоту та Анастасія Бризгіна за біг 400 метрів.

Що відомо