Волинський легкоатлет встановив особистий рекорд на змаганнях у Чехії

27-річний волинський легкоатлет Данило Даниленко виборов друге місце у фіналі з бігу на 400 метрів під час Світового легкоатлетичного туру в приміщенні – World Athletics Indoor Tour Silver.

Згідно з результатами конкурсу, на змаганнях в місті Острава (Чехія) спортсмен встановив особистий рекорд – 46.67 секунд, – інформують на сторінці Федерації легкої атлетики України.

Попередній свій рекорд на аналогічній дистанції – 47.07 секунд – Данило Даниленко показав на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні, який відбувся наприкінці січня цього року.

Першу сходинку світового легкоатлетичного туру обійняв легкоатлет зі Швеції, який фінішував із результатом 46.42 секунд. Данилу Даниленку вдалося вирватися на долю секунди та залишити позаду легкоатлета з Нідерландів, який фінішував з результатом 46.67 секунд.

Як розповів Суспільному телефоном тренер спортсмена Олег Вегнер, після змагань в Чехії Данило Даниленко приїде в Україну на збори, котрі відбуватимуться в Сумах та візьме участь у відборі на Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться в Белграді 18-20 березня.

Що відомо

Данило Даниленко – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (біг на 400 метрів, біг на 400 метрів з бар’єрами, змішана естафета 4х400 м). Народився 10 жовтня 1994 року в Черкасах, з 2015 року спортсмен виступає за Волинську область. Коли легкоатлет у 2013 році увійшов в юніорську групу, змінив тренера та переїхав у Донецьк. З початком війни разом з тренерами переїхав у Луцьк.

Вирішальним для спортсмена був чемпіонат України з легкої атлетики, який проходив 18-20 червня 2021 року в Луцьку. Данило фінішував третім з результатом 46,94 і тим самим виборов місце на Олімпіаді-2020.

Спортсмен є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Його тренують Сергій Басенко, Олена та Олег Вегнери.

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