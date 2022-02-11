У Харкові посадовців залізниці підозрюють у зловживаннях на закупівлі спецодягу

Посадовці організували закупівлю неякісного спецодягу для працівників, що нанесло збитки державі на майже 700 тис. гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Харківській області.

Слідство встановило, що чотири керівники структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця" уклали договори з місцевим підприємством про закупівлю спецодягу для працівників, які обслуговують електричні мережі залізниці.

Одяг, придбаний за державний кошт, не відповідав стандартам та умовам договорів, тому до звітної документації вносилися неправдиві дані, стверджують в СБУ.

Посадовцям висунули звинувачення за ч. 1, 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Максимальна санкція статті — позбавлення волі строком на п'ять років.

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