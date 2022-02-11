На фестиваль юних журналістів Сумщини приймають заявки до 15 лютого

Девіз фестивалю – "Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету – школярам Сумщини". На сайті Сумського прес-клубу розповіли про конкурс для юних журналістів.

Щоб взяти участь у фестивалі "Медіасвіт веде у всесвіт", треба подати заявку та обрати одну зі справ фестивалю. Заявки приймаються до 15 лютого. Фестиваль складається з кількох етапів. Основним буде вже традиційний конкурс шкільних видань і юних авторів за заданою темою.

"Раніше змагалися тільки видання", – пояснює голова журі попередніх і цьогорічного конкурсу Алла Федорина, координаторка ГО "Сумський прес-клуб", доцентка кафедри журналістики та філології СумДУ, заслужена журналістка України. Тепер до участі можуть долучитися й окремі учні, які мають бажання спробувати себе в журналістиці. "Адже не кожна школа, на жаль, має свою газету чи сайт, а тим більше свою радіо чи телепередачу", - зазначила Алла Федорина.

Фестиваль планує провести 5 онлайн-уроків – тренінгів для школярів, а також керівників гуртків чи організаторів позакласної роботи, які опікуються шкільними виданнями. Про це навчання буде оголошено додатково – для тих, хто подасть заявку на участь у ньому.

Ще одною складовою фестивалю будуть онлайн (або офлайн) консультації "Як підготуватися до ЗНО з української мови". За підсумками всіх заходів плануються екскурсії-квести для переможців конкурсу фестивалю та його активних учасників до кафедри журналістики та філології СумДУ.

Положення про фестиваль, де можна ознайомитися з умовами конкурсу та подати заявку, є на сайті Сумського прес-клубу.

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