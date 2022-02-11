На початку лютого у соцмережі Telegram з’явився анонімний канал, автори якого почали публікувати нібито докази сексуального зв’язку ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова зі студентками, а також вживання й продажу ним наркотиків. КНУ і Бугров особисто називають це частиною спланованої інформаційної атаки, пов’язаною з перевірками Державної аудиторської служби попереднього керівництва вишу.

З чого все почалося

3 лютого в Telegram було створено канал, де були викладені PDF-файли нібито листування ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками й працівниками вишу, яке містить інтимні відео й фото, а також контактні дані начебто всіх згаданих у ньому.

У дописі в Telegram-каналі стверджується, що "більшість інформації в листуванні вдалося підтвердити аналізом подій, що згадуються у файлах, та за допомогою стверджувальних коментарів осіб, про яких ідеться в листуваннях". Крім того, як випливає з оприлюднених скриншотів, файли з нібито листуванням були надіслані поштою співробітникам КНУ.

8 лютого канал оприлюднив чергову порцію файлів з листуванням Бугрова, яку супроводив поясненням, як вони нібито могли потрапити в мережу. Там стверджується, що за каналом стоїть "колишня студентка" (якого саме факультету, не уточнюється), яка познайомилася з Бугровим під час його виборчої кампанії. "Дівчина" начебто вступила з ним в інтимний зв’язок і позичила йому 20 тисяч доларів.

"У цьому році у мене сталася велика гірка трагедія у житті. Запідозривши Бугрова у нещирості та зрадах, скориставшись, що він перебував у нетверезому стані і міцно спав, я скачала з усіх його месенджерів його телефону усі його переписки на свій ноутбук", — ідеться в цьому тексті. Потім Бугров нібито почав погрожувати "дівчині" розправою, через що вона нібито виїхала за кордон і відвідує психотерапевта.

"Дівчина" каже, що оприлюднила особисті дані лише тих дівчат, "які проігнорували моє прохання не підтримувати позашлюбні сексуальні стосунки з Бугровим і які мені погрожували розправою". У файлі також вказується електронна пошта, але водночас згадується, що "дівчина" готова спілкуватися лише через адвоката.

Крім того, тоді ж на анонімному Telegram-каналі як доказ з’явилося п’ятихвилинне відео, де вибірково демонструється дамп нібито листування Бугрова із переліком контактів.

Facebook Анонімний Telegram-канал заявив, що ректор КНУ мав секс зі студентками. Він це спростовує

Що кажуть КНУ і Бугров

На "компромат" у КНУ відреагували 8 лютого. У коментарі виданню "Фокус" директор Центру комунікацій КНУ Володимир Литвиненко заявив, що розсилання нібито інтимного листування Бугрова є "інформаційною атакою" на університет. Він не зміг підтвердити, що згадані в "листуванні" дівчата є студентками вишу, і додав, що керівництво поки не зверталося через ситуацію до правоохоронних органів — натомість питання розгляне комісія з етики КНУ.

Сам Бугров 8 лютого у своєму Telegram-каналі оприлюднив допис зі скриншотом листування з незнайомим номером у WhatsApp, де вимагалося написати заяву на звільнення до 6 лютого, інакше в мережі з’являться й інші нібито фрагменти його приватного листування

"Перед вами — справжній, "живий" приклад рефлексивного управління, який застосовується під час розгортання інформаційно-психологічних операцій для впливу на прийняття "потрібних" управлінських рішень, дезорганізації роботи центру ухвалення управлінських рішень, деморалізації та дискредитації об’єктів впливу, від яких залежить ухвалення таких рішень", — написав Бугров.

Ще раніше, 23 січня, він повідомив, що невідомі кілька разів зламували його акаунти в соціальних мережах і електронну пошту, а восени 2021 він загубив старий iPhone, "який був прив’язаний до різних сервісів, а останній місяць спостерігаю втручання в них".

9 лютого ректор КНУ провів брифінг для журналістів, де заявив, що "дезінформаційна кампанія" проти нього "безпосередньо пов’язана" з перевіркою господарської діяльності КНУ Державною аудиторською службою України за квітень 2018 - серпень 2021 років. Згідно з результатами перевірки, в КНУ виявили численні порушення приблизно на 300 млн гривень з боку колишніх посадовців — вони стосувалися "нерівномірного розподілу квартир серед працівників університету, необґрунтованих доплат та оплати фіктивних послуг", уточнює "Українська правда".

Бугров на зустрічі показав результати аналізів лабораторії "Діла", які підтверджують, що він не вживав наркотичних речовин. Крім того, він заявив, що звернувся до правоохоронних органів "задля захисту власної честі, гідності і ділової репутації він уже звернувся до правоохоронних органів".

Що стосується оприлюднених файлів, ректор КНУ стверджує, що вони скомпільовані й там є елементи справжнього листування, "але не зі студентками". У частині переписок є начебто логічні помилки і слова, яких він не вживає. Бугров підтвердив, що знає деяких студенток, дані яких нібито були оприлюднені в анонімному Telegram-каналі. Одна з них, Марія Горбань, не підтвердила "Українській правді" справжність "листування" й додала, що після його оприлюднення вона та батьки почали отримувати погрози.

Того ж 9 лютого під КНУ відбувся "мітинг" за участі трохи більш як десятка людей, які тримали плакати із закликами до Бугрова піти у відставку. Його учасники не хотіли спілкуватися з людьми, які фільмували їх і питали про причини акції. А наступного дня, 10 лютого, Володимир Бугров у себе на сторінці виклав відео, де показується, як можна підробити листування в Telegram.

"Українська правда" також цитує слова Бугрова, що йому з медичних протипоказань не можна відвідувати сауну й баню (про це згадувалося в нібито листуванні), але одне з відео, оприлюднене в анонімному Telegram-каналі того ж дня, це нібито спростовує: там схожий на Бугрова чоловік показує, як рубає дрова.

Що відомо

Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка відбулися 25 листопада 2020 року. У першому турі жоден із десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Другий тур відбувся 4 грудня, але жоден із кандидатів не набрав понад 50%, тому навесні 2021-го відбулися нові вибори. На них у квітні переміг Володимир Бугров.

Читайте також

Столичний виш може відрахувати студента, який встановив камеру у душі жіночого гуртожитку

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу