В Україні на інтернет-аукціоні Violity продали стародрук Івана Федорова "Новий Завіт з Псалтирем" 1580 року за 420 001 грн. Цю інформацію оприлюднили на сайті аукціону.

Учасники торгів зробили 301 ставку. Зрештою в аукціоні перемогла ставка 420 001 грн. Саме за цю суму "Новий Завіт з Псалтирем" купив переможець аукціону.

Книга об’єднує Псалтир з Новим Завітом — чотири Євангелія від Матфея, Марка, Луки, Іоанна, Апостольські діяння та послання і Псалтир.

Як йдеться в описі, спеціалісти проводили наукову атрибуцію в Музеї книги та друкарства України, посторінково звіряючи з примірником цього видання з Національної бібліотеки ім. Вернадського.

Фото: Сайт Violity

Блок книги перешивався, аркуші обрізані та реставрувалися орієнтовно в XIX ст. У пам'ятці книгодрукування є кілька відсутніх та замінених рукописними аркушів.

У науковій довідці Музею книги та друкарства України повідомляють, що в Україні залишилися 15 примірників стародруку. Загалом відомо про 83 книги та шість фрагментів у наукових колекціях світу.

Фото: Сайт Violity

У коментарях продавчиня повідомила, що "Новий Завіт з Псалтирем" купила в приватного колекціонера.

Професорка національного університету "Острозька академія" Жанна Янковська кореспондентці Суспільного розповіла, що "Новий Завіт з Псалтирем" компонував сам Іван Федоров. Книга належить до перших друків в Україні.

"Насправді видання — дуже унікальне. Це був період, коли Іван Федоров переїхав до Острога і готував Острозьку Біблію, що вийшла через рік — у 1581. Над нею працювали довго, тому "Новий Завіт з Псалтирем" був ніби перехідним етапом до видання самої Біблії", — говорить Жанна Янковська.

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