У Полтаві водій збив пішохода і поїхав з місця аварії

В обласному центрі водій легковика збив чоловіка і поїхав з місця аварії. Нині його розшукали, а через аварію розпочали кримінальне провадження. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За його словами, аварія сталася 10 лютого близько 19:00 на вулиці Європейській у Полтаві. Водій автомобіля "Toyota" збив 65-річного полтавця, який стояв на проїзній частині, і поїхав з місця аварії. Пішохода з травмами доставили до лікарні.

Відео моменту аварії оприлюднили на сторінці відділу оперативного реагування Полтавської міської ради.

За дві години поліцейські встановили місцеперебування машини та водія. Це 37-річний житель одного із сіл Полтавського району, каже Василь Зуб.

Як розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова, автомобіль "Toyota RAV4" патрульні виявили на вулиці Старий Поділ. Вміст алкоголю у його крові становив 1,26 проміле. Такий висновок надали в обласному наркодиспансері.

Через аварію у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння". Санкція – до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.