На Харківщині COVID-19 підтвердили у 1995 людей

На Харківщині виявили 1995 випадків коронавірусу за добу, 1206 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 287 528 людей, 11 лютого повідомили в обладміністрації.
"244 226 випадків одужання, 36 604 випадки під медичним спостереженням, 6698 випадків летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 1209 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 168;
- Чугуївський — 219;
- Куп'янський — 106;
- Ізюмський — 41;
- Лозівський — 112;
- Красноградський — 69;
- Богодухівський — 71.
Читайте також: Куди звертатися хворим на COVID: "гарячі лінії" на Харківщині
Минулої доби в Україні виявили 41 229 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4104), Одеській (4096) області, Львівській (2951), Дніпропетровській (2418) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 236 смертей внаслідок коронавірусу.