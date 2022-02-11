На Харківщині COVID-19 підтвердили у 1995 людей

На Харківщині виявили 1995 випадків коронавірусу за добу, 1206 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 287 528 людей, 11 лютого повідомили в обладміністрації.

"244 226 випадків одужання, 36 604 випадки під медичним спостереженням, 6698 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1209 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 168;

Чугуївський — 219;

Куп'янський — 106;

Ізюмський — 41;

Лозівський — 112;

Красноградський — 69;

Богодухівський — 71.

Минулої доби в Україні виявили 41 229 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4104), Одеській (4096) області, Львівській (2951), Дніпропетровській (2418) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 236 смертей внаслідок коронавірусу.

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