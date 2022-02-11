Майже сухо і тепло. Якою буде погода в Україні 11 лютого

В Україні 11 лютого в більшості областей України, окрім крайніх західних і східних, буде хмарно з проясненнями і без опадів. Удень можна очікувати на +4..+9°C тепла, але подекуди слід остерігатися ожеледиці.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході й півночі та в центрі України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +5 до +8°C. На Закарпатті й Волині, а також у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях удень можливий невеликий дощ.

На сході тим часом денна температура також перебуватиме в межах +5..+7°C, але на Донеччині й Луганщині весь день буде хмарно, а в Харківській та Сумській областях удень очікується мокрий дощ зі снігом.

Зрештою, на півдні буде тепліше — в середньому від +9 до +11°C удень аж до +13°C, не опуститься нижче нуля стовпчик термометра і вночі. У Криму, за прогнозом, увесь день буде ясно, тоді як на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині — хмарно з проясненням.

У Києві вдень синоптики прогнозують +5..+7°C, а вночі — -1..-3°C, без опадів і з мінливою хмарністю.

Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 11 лютого 2022 року

У північних, східних і центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті на дорогах уранці місцями може бути ожеледиця. Вітер — переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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