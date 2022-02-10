Срібний призер Олімпійських ігор 1988 року зустрівся із молоддю Херсона

Учні Херсонського фахового коледжу культури і мистецтв зустрілися з веслувальником, заслуженим майстром спорту та срібним призером 14 Олімпійських ігор Сергієм Кірсановим.

Ініціатором зустрічі є колектив коледжу, розказує бібліотекарка Тетяна Машинкова. Викладачі попросили організувати зустріч з херсонським спортсменом. Вирішили запросити Сергія Кірсанова.

"Мені особисто цікаво спілкуватися з такими людьми. Вони можуть і порадити, і роз’яснити якісь питання. Пан Сергій погодився одразу", - каже Тетяна Машинкова.

У спорт потрапив, розказує Сергій Кірсанов, щоб підкачати своє тіло. Пішов записуватися на байдарку, але не взяли, відмовили через худорлявість. Записався на каное. Через деякий час перейшов все ж таки на байдарку.

"Перший чемпіонат Україні - і у мене 4 місце. Це було навесні. Влітку я вже виграв чемпіонат. І далі так все пішло. Змагання за змаганням і ось так я почав підвищувати свої спортивні досягнення", - говорить спортсмен.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Розказав Сергій Кірсанов і про Олімпіаду 1988-го, де став срібним призером, і про поразку на Олімпійських іграх 1992 року.

"Усі були налаштовані на перемогу, але не змогли. Олімпійські ігри вони непередбачені. Там не кожен зможе впоратися з хвилюванням і показати свою силу. І у нас так вийшло, що з нами, з трьома досвідченими спортсменами, в байдарці сидів молодий хлопець і він багато на себе взяв і працював не на команду. Не відчував човен. І ми програли", - каже Сергій Кірсанов.

Обговорили і цьогорічну зимову Олімпіаду та погані результати на літніх іграх 2020 року. Сергій Кірсанов говорить, що область має спортсменів, але погане фінансування призводить до того, що на Олімпіадах серед призерів немає херсонців.

"Що заважає нам? Я думаю, що немає тих фінансів, які мають витрачатися на той чи інший вид спорту. У нас якщо і дають гроші, то це за пів року до змагань. Але підготовка до Олімпіади починається набагато раніше. Щоб були результати на наступній Олімпіаді, треба вже вкладати гроші. І, на жаль, я не думаю, що найближчим часом щось зміниться", - каже спортсмен.

Зустріч тривала годину і проходила у форматі питання - відповідь.

"Дуже сподобалася ця зустрічі. Цікаво було почути ці всі історії. Це мене надихає займатися все більше і не прогулювати уроки фізкультури", - каже студентка Олена.

Зараз Сергій Кірсанов працює тренером у місцевій школі вищої спортивної майстерності. Нині, каже спортсмен, є мрія - виховувати олімпійського призера.

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