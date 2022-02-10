У 2018 році у рубіжанському індустріально-педагогічному коледжі ветеран АТО та викладач Андрій Трощий заснував Музей АТО. За словами Андрія Торщія, ветерани АТО та волонтери, які долучаються до роботи музею, проходять тут своєрідний курс соціальної реабілітації.

Про це Антрій Трощій розказав в ефірі програми "Сьогодні. Головне".

Ідея створення музею належить Андрію. Він з цією ініціативою у 2018 році звернувся до адміністрації коледжу. Для музею виділили приміщення.

До створення експозицій долучились ветерани АТО, волонтери та військовослужбовці ЗСУ.

"У нашому музеї можна будь-який експонат потрогати або вдягнути на себе. Така інтерактивна форма дозволяє відвідувачам відчути скільки важить бронежилет та уявити себе військовим", — розказав Трощій.

За його словами, головна мета музею це виховання молоді, аби вони розуміли, що потрібно бути готовими до захисту України.

Окрім роботи з молоддю музей ще є певною реабілітаційною зоною для ветеранів АТО та військових волонтерів, які долучаються до його роботи.

"Тут хлопці та жінки, які повернулись з фронту відчувають себе корисними та потрібними. Коли вони спілкуються з молоддю під час екскурсій, вони щиро прагнуть розказати про свій досвід та передати свої почуття", — сказав Трощій.

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