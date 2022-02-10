Музей АТО на Луганщині: ветерани зібрали близько 300 експонатів

Близько 300 експонатів для музею АТО в Рубіжанському індустріально-педагогічному коледжі зібрали ветерани Андрій Трощий та Віктор Єфименко, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Андрій Трощий та Віктор Єфименко — викладачі, які відслужили на передовій до мобілізації у 2015-му. Потому повернулися до роботи й вирішили зайнятися патріотичним вихованням молоді.
Як розповів Суспільному Андрій Трощий, музей АТО в індустріально-педагогічному коледжі починався з імпровізованого бліндажа та прапора з передових позицій.
"У нас можна все одягнути, взяти до рук, потримати, сфотографуватись. Навпаки, ми раді, що хлопці міряють, і дівчата міряють, торкаються. Або сядуть у бліндаж", — каже ветеран АТО Андрій.
Серед експонатів є й речі самого Андрія. Наприклад форма, в якій у 2015-му році, каже чоловік, служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді.
"Дуже поважливо ставлюсь до двох категорій. Це волонтери, які багато зробили, навіть перемогу, в нашому розумінні. І добровольці 2014-го року. Ці хлопці — дійсно, для мене це взірець", — розповів Андрій.
Разом з Андрієм музеєм опікується колега та бойовий побратим — Віктор Єфименко.
"Я у лютому 2015 року поїхав у Луганський прикордонний загін. А Андрій вже у наступну хвилю попав. Думав, мене старого не візьмуть, а взяли, я ще й не дуже старий. Ще й здоровий виявився", — жартує Віктор.
За три з половиною роки назбирали зо три сотні експонатів. Від шевронів до уламка від снаряда "Смерч". За словами Віктора, у музеї є й згадки про окупацію міста.
У музеї для молоді проводять години патріотичного виховання та зустрічі з військовими. Зараз ветерани збирають книги про АТО та ООС. Згодом планують створити тематичну бібліотеку.