Музей АТО на Луганщині: ветерани зібрали близько 300 експонатів

Близько 300 експонатів для музею АТО в Рубіжанському індустріально-педагогічному коледжі зібрали ветерани Андрій Трощий та Віктор Єфименко, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Андрій Трощий та Віктор Єфименко — викладачі, які відслужили на передовій до мобілізації у 2015-му. Потому повернулися до роботи й вирішили зайнятися патріотичним вихованням молоді.

Суспільне Донбас Імпровізований бліндаж у музеї

Як розповів Суспільному Андрій Трощий, музей АТО в індустріально-педагогічному коледжі починався з імпровізованого бліндажа та прапора з передових позицій.

"У нас можна все одягнути, взяти до рук, потримати, сфотографуватись. Навпаки, ми раді, що хлопці міряють, і дівчата міряють, торкаються. Або сядуть у бліндаж", — каже ветеран АТО Андрій.

Суспільне Донбас Експонати музею можна брати до рук та фотографувати

Серед експонатів є й речі самого Андрія. Наприклад форма, в якій у 2015-му році, каже чоловік, служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді.

"Дуже поважливо ставлюсь до двох категорій. Це волонтери, які багато зробили, навіть перемогу, в нашому розумінні. І добровольці 2014-го року. Ці хлопці — дійсно, для мене це взірець", — розповів Андрій.

Суспільне Донбас Світлини та експонати музею

Разом з Андрієм музеєм опікується колега та бойовий побратим — Віктор Єфименко.

"Я у лютому 2015 року поїхав у Луганський прикордонний загін. А Андрій вже у наступну хвилю попав. Думав, мене старого не візьмуть, а взяли, я ще й не дуже старий. Ще й здоровий виявився", — жартує Віктор.

Суспільне Донбас У музеї є уламок від снаряда "Смерч"

За три з половиною роки назбирали зо три сотні експонатів. Від шевронів до уламка від снаряда "Смерч". За словами Віктора, у музеї є й згадки про окупацію міста.

Суспільне Донбас Для молоді проводять тематичні зустрічі

У музеї для молоді проводять години патріотичного виховання та зустрічі з військовими. Зараз ветерани збирають книги про АТО та ООС. Згодом планують створити тематичну бібліотеку.

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