Служба безпеки України зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських “тітушок” для провокацій у Російській Федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ. Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну, йдеться у повідомленні СБУ.

“За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити нашу державу”, — повідомили силовики.

Російські спецслужби завербували трьох мешканців Київської області — вихідців із кримінальних кіл, розповіли подробиці у СБУ. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої групи був запланований у найближчі дні.

“Тітушкам” розробили покрокову інструкцію дій. Всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по 4 тисячі доларів кожному.

Фото: з сайту СБУ

Куратори обіцяли “тітушкам”, що після виконання завдання їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

“Співробітники Служби безпеки України запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області”, — повідомили у СБУ.

Фото: з сайту СБУ

Йдеться про тренерів у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони, за даними СБУ, неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Фото: з сайту СБУ

“Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником С. Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі”, — повідомили українські силовики.

Як повідомили у СБУ, під час обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів громадян, яких мали відправити до РФ для провокацій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Що відомо

Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що затримала 14 людей, які нібито розсилали повідомлення про загрозу вибуху в освітніх закладах Росії, а також країн СНД та окупованих Росією районах Луганської і Донецької областей. Як повідомляє російське видання РБК, у ФСБ стверджують, що до мінувань причетний київський студент Антон Осипчук та його спільники.

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