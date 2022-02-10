Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що затримала 14 людей, які нібито розсилали повідомлення про загрозу вибуху в освітніх закладах Росії, а також країн СНД та окупованих Росією районах Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє російське видання РБК, у ФСБ стверджують, що до мінувань причетний київський студент Антон Осипчук та його спільники.

"У ході спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих "сваттингових" інтернет-спільнот, а їхніми організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження, уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (Київ), а також його спільники", — йдеться у повідомленні.

У ФСБ наголосили, що загалом затримали 14 людей, які входили до складу спільнот.

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